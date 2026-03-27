'Alacakaranlık' yıldızı Taylor Lautner baba oluyor
Başrolleri Robert Pattinson ve Kristen Stewart ile birlikte paylaştığı 'Alacakaranlık' (Twilight) film serisindeki Jacob rolüyle tanınan Taylor Lautner, baba olacağını duyurdu
'Alacakaranlık' (Twilight) film serisiyle tanınan Taylor Lautner, 2011 yılında evlendiği Taylor Dome ile birlikte ilk çocuklarını beklediklerini sosyal medyada duyurdu. Filmde canlandırdığı Jacob karakteriyle hafızalara kazınan 34 yaşındaki Taylor Lautner, eşiyle birlikte çekildikleri fotoğrafları ve bebeklerinin ultrason görüntüleriyle birlikte heyecanını paylaştı.
Eşiyle aynı adı taşımalarına gönderme yapan oyuncu, paylaşımında, "İki Taylor Lautner'dan daha iyi ne olabilir?" mesajına yer verdi.
Lautner, Robert Pattinson ve Kristen Stewart ile birlikte başrolleri paylaştığı ilk 'Alacakaranlık' filminde yer aldığında henüz 16 yaşındaydı. Lautner'in rol aldığı ilk film, televizyon için çekilmiş olan 2001 yapımı 'Shadow Fury' olsa da 'Alacakaranlık' ile dünya çapında ün kazandı.