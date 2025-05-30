Alan Wake 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Alan Wake 2 kaç GB boş alan istiyor?

Fotoğraf kaynak: Epic Games

Alan Wake 2, gelişmiş grafik motoru sayesinde detaylı ve gerçekçi ortamlar sunar; ormanların derinliklerinden, sisli kasabalara, terk edilmiş binalardan ürkütücü atmosferlere kadar her sahne oyuncunun içine çekildiği, yoğun bir duygu deneyimi yaratır. Oyun, görsel efektleriyle değil, aynı zamanda ses tasarımı ve müzikleriyle de gerilimi maksimum seviyeye çıkarır; bir sinema filmi izler gibi oyuncuyu hikayenin içinde tutar.

ALAN WAKE 2 KAÇ GB?

Alan Wake 2’nin boyutu, oyunun yüksek kaliteli grafikler ve detaylı atmosferik tasarımları nedeniyle oldukça büyük bir dosya alanı kaplamaktadır. Oyunun PC versiyonu 80 ila 90 GB arasında değişen bir disk alanı gerektirir. Bu geniş boyut, oyun içindeki karmaşık görseller, sinematik anlatım teknikleri, ses efektleri ve zengin ortam detaylarının depolanması için gereklidir. Ayrıca oyunun akıcı bir şekilde çalışabilmesi için SSD üzerinde kurulması önerilir, çünkü bu sayede yükleme süreleri kısalır ve oyun performansı artar.

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Atmosferik korku ve hikaye anlatımı açısından yoğun içerik sunduğundan, dosya büyüklüğü ilerleyen zamanlarda gelebilecek güncellemeler ve ek paketleri de kapsayacak şekilde planlanmıştır. Yüksek sistem gereksinimleri ve büyük dosya boyutu, Alan Wake 2’yi grafik ve oynanış kalitesini ön planda tutan oyuncular için ideal kılar.