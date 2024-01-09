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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 1 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU - MKE Ankaragücü Haberleri

        Alanyaspor: 1 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Alanya temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:10
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        Alanya'da kazanan çıkmadı
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        Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan karşılıklı atılan birer golle ayrıldı.

        Alanyaspor'un golü 48'de Jure Balkovec'ten geldi. Ankaragücü'nün sayısını ise 68'de Uros Radakovic kaydetti.

        MKE Ankaragücü'nde 43. dakikada Efkan Bekiroğlu, Alanyaspor'da ise 59'da Leroy Fer kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 22'ye, MKE Ankaragücü ise 21'e yükseltti.

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