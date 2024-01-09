Alanyaspor: 1 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Alanya temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan karşılıklı atılan birer golle ayrıldı.
Alanyaspor'un golü 48'de Jure Balkovec'ten geldi. Ankaragücü'nün sayısını ise 68'de Uros Radakovic kaydetti.
MKE Ankaragücü'nde 43. dakikada Efkan Bekiroğlu, Alanyaspor'da ise 59'da Leroy Fer kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 22'ye, MKE Ankaragücü ise 21'e yükseltti.