Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 5 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Alanyaspor: 5 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Alanyaspor-Başakşehir maçı gol düellosuna sahne olurken, 9 golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor 5-4'lük skorla kazandı. Sergie Cordova, Yusuf Özdemir, Richard, Antonio Augusto ve Florent Hadergjonaj'ın (p) golleriyle galibiyete ulaşan Alanyaspor, puanını 25'e yükseltti. Başakşehir ise haftayı 29 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 18:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 gollü düelloda kazanan Alanyaspor!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan nefes kesen mücadeleyi 5-4'lük skorla Alanyaspor kazandı.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13'te Sergie Cordova, 23'te Yusuf Özdemir, 80'de Richard, 82'de Antonio Augusto ve 90+1'de penaltıdan Florent Hadergjonaj attı. Konuk ekibin gollerini ise 20'de Deniz Türüç, 29 ve 90+7'de Krzysztof Piatek ve 57. dakikada Miguel Crespo kaydetti.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 25'e yükseltirken, Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Richard orta sahada baskıyla kazandığı topu ceza sahası önünde bulunan Cordova ile buluşturdu. Cordova’nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

        REKLAM

        20’nci dakikada Başakşehir FK beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta Piatek'in arka direğe gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1

        23’üncü dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir’in vuruşu ağlara gitti: 2-1

        25’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Fatih Aksoy'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

        29’uncu dakikada Başakşehir FK tekrardan skoru beraberliğe getirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Keny'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topta, Hadergjonaj'dan seken topu iyi takip eden Piatek topu boş kaleye attı: 2-2

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        57’nci dakikada Başakşehir FK öne geçti. Merkezden yapılan atakta Davidson'un şutu savunmadan dönerken, dönen topa ceza sahası dışarısından sert vuran Crespo topu ağlarla buluşturdu: 2-3

        REKLAM

        73’üncü dakikada Başakşehir FK’nın sağ taraftan gelişen atağında Kemen'in pasında sol çaprazda topla buluşan Piatek'in plase vuruşunda falso alan top direkten oyuna alanına geri döndü. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

        80’inci dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın ceza sahasına içerisine gönderdiği topla arka direkte buluşan Richard'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 3-3

        82’nci dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'nun şutunda top ağlarla buluştu: 4-3

        89’uncu dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Augusto’nun ortasında topa yükselen Efecan Karaca kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesiyle yere düştü. Hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

        90+1’inci dakikada Alanyaspor penaltı vuruşuyla 2 farkla öne gençti. Penaltı noktasında topun başına geçen Hadergjonaj topu sağ köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 5-3

        90+5’inci dakikada Başakşehir FK’da Kemen’in ceza sahasına gönderdiği ortasında topu kontrol etmek isteyen Piatek, Lima’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.

        REKLAM

        90+7’de Başakşehir FK skoru 1’e indirirken beyaz noktada topun başına geçen Piatek topu sağ köşeye gönderdi: 5-4

        Mücadelede 5-4 ev sahibi ekip Alanyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

        STAT: GAİN Park Stadyumu

        HAKEMLER: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 62 Augusto), Richard, Fatih Aksoy (Dk. 62 Janvier), Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)

        BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir (Dk. 87 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 75 Yusuf Sarı), Kemen, Crespo, Davidson (Dk. 75 Figueiredo), Keny (Dk. 87 Djalo), Piatek

        GOLLER: Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir, Dk. 80 Richard, Dk. 82 Augusto, Dk. 90+1 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor) – Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 Piatek, Dk. 57 Crespo, Dk. 90+7 Piatek (P) (Başakşehir FK)

        REKLAM

        SARI KARTLAR: Aliti, Makouta, Balkovec, Hwang, Janvier, Augusto, Richard, Lima (Alanyaspor) - Ousseynou Ba, Piatek, Muhammed Şengezer, Crespo, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takası tamamlandı
        Gazze'de ikinci grup esir takası tamamlandı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?