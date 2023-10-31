Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'u 4-1 yenerek 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor kupada 4. turda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, 4. tura yükseldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        27. dakikada Alanyaspor öne geçti. Merkezden gelişen atakta Emirhan Çavuş'un pasında topla buluşan Sisto'nun ceza sahası dışından vuruşunda rakip savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

        34. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Bahadır'ın ceza sahası dışına çıkarttığı pasta topa sert vuran Janvier'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

        43. dakikada Alanyaspor'un 3. golü geldi. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ortasında arka direkte topla buluşan Anderson topu filelerle buluşturdu: 3-0

        Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

        REKLAM

        63. dakikada Kütahyaspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Halil İbrahim Pekşen'in ortasında topla buluşan Yekta Sönmez pası Berkant Şahin Kök'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert bir şutu ağlarla buluştu: 3-1

        80. dakikada Alanyaspor farkı yeniden 3'e yükseltti. Sol kanattan gelişen hızlı atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topta Anderson meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1

        Karşılaşma Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Stat: Alanya Oba Stadı

        Hakemler: Alper Akarsu, Özcan Sultanoğlu, Buğra Can Semercioğlu

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 64 Oğuz Aydın), Lima, Furkan Bayır, Balkovec, Emirhan Çavuş (Dk. 64 Novais), Richard (Dk.46 Leroy Fer), Yunus Bahadır, Janvier (Dk. 75 Eren Altıntaş), Sisto, Anderson (Dk. 84 Cordova)

        Belediye Kütahyaspor: Serkan Demirol, Melik Can Şahin (Dk. 46 Eyüp Poyraz), Doğancan Kılıç, Samet Cantürk, Cihangir Çağlıyan (Dk. 81 İsmail Benli), Haktan Çakır, Yunus Özdemir (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen), Berkant Şahin Kök, Bilal Şeflek (Dk. 46 Yekta Sönmez), Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 46 Arda Keser), Can Muhammet Vural

        Goller: Dk. 27 Sisto, Dk. 34, Janvier, Dk. 43 ve 80 Anderson (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Berkant Şahin Kök (Belediye Kütahyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Melik Can Şahin, Dk. 56 Yekta Sönmez, Dk. 90+2 Can Muhammet Vural (Belediye Kütahyaspor), Dk. 71 Balkovec, Dk. 90+2 Sisto (Corendon Alanyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti