ALANYASPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 0

Spor Toto Süper Lig takımı Alanyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'u 2-0 yendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Alanyaspor'un golleri, 32. dakikada Lucas Villafanez ve 51. dakikada Bobo'dan geldi.

Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, güzel bir maç oynadıklarını kaydetti.

Sezon hazırlıklarını yoğun olarak sürdürdüklerini aktaran Bakkal, şöyle konuştu:

"Çok yoğun bir antrenman sonrasında oynanan bu hazırlık maçlarında yorgunluklar var. Ancak Denizlispor maçından memnunum. Daha önce oynadığımız Osmanlıspor maçına baktığımızda bugün daha iyi bir maç oldu."

Hazırlık maçlarının önemli olduğunu aktaran Bakkal, "Biz de bugün bir hazırlık maçı oynadık, yarın bir tane daha oynayacağız. Ondan sonra kampı bitiriyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ufak tefek sakatlıklarımız olsa da yine de memnunum çocukların çalışma ortamından. İyi gidiyoruz inşallah bu tempomuz lige kadar daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

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