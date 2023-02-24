ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Alanyaspor'dan açıklama:



Depremzede vatandaşlarımız için 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılacağımız hazırlık maçının biletleri satışa sunuldu.



Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasının bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenarı reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımız için AFAD'a bağışlanacak.



Biletler, PDF veya E-Bilet olarak Corendon Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebilir. Ayrıca kombineler bu maçta geçerli sayılmayacak.