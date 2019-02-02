Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

ALANYASPOR - GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre, Yunus, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Galatasaray'ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi müsabakada görev alabilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek. Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

3 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

6. RANDEVU



Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsinden sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Cimbom bu maçlarda 19 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Aslan 6-0 kazandı.