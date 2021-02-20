Alanyaspor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Galatasaray maçı 10 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Alanyaspor : Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.