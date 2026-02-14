Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Ruan ve Hadergjonaj (pen.) kaydetti. Konyaspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 12 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Alanyaspor kazandı.
Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 37. dakikada Ruan ile 80. dakikada penaltıdan Hadergjonaj
kaydetti.
Konyaspor'un tek golü 83. dakikada Enis Bardhi'den geldi.
Ligde 4 maç sonra galibiyete tanışan 10. sıradaki Alanyaspor puanını 26'ya yükseltti.
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 12 maça çıkan Konyaspor ise 20 puanla 14. sırada yer alıyor.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka
Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90+5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)