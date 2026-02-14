Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Ruan ve Hadergjonaj (pen.) kaydetti. Konyaspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 12 maça çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:18
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Alanyaspor kazandı.

        Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 37. dakikada Ruan ile 80. dakikada penaltıdan Hadergjonaj

        kaydetti.

        Konyaspor'un tek golü 83. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

        Ligde 4 maç sonra galibiyete tanışan 10. sıradaki Alanyaspor puanını 26'ya yükseltti.

        Süper Lig'deki galibiyet hasreti 12 maça çıkan Konyaspor ise 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

        Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka

        Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90+5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)

