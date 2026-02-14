Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Üsküdar'da 16 yaşındaki çalışanını darbeden işletme müdürü gözaltına alındı

Üsküdar'da 16 yaşındaki çalışanını darbettiği gerekçesiyle işletme müdürü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Murat Reis Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda, iş yerinde çalışan E.Dnin (16), ... Daha Fazla Göster Üsküdar'da 16 yaşındaki çalışanını darbettiği gerekçesiyle işletme müdürü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Murat Reis Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda, iş yerinde çalışan E.Dnin (16), iş yeri müdürü G.T. (39) tarafından darbedildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. (AA) Daha Az Göster