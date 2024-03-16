Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Puanlara talip olmaya devam edeceğiz - Futbol Haberleri

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Puanlara talip olmaya devam edeceğiz

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Puanlara talip olmaya devam edeceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile evinde karşılaştığı maçı 1-0'lık skorla kazanan Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Corendon Alanyaspor evinde karşılaştığı Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın 90 dakikalık bölümünün hazırlandıkları şekilde karşılarına çıktığını söyledi.

        BU TÜR MAÇLAR KOLAY OLMUYOR

        Çok değerli bir 3 puan kazandıklarını ifade eden Tekke, kazanamaya ve puanlara talip olmaya devam edeceklerini belirterek, "Maçın tamamı 90 dakika boyunca hazırlandığımız şekilde karşımıza çıktı. Oyunun bazı bölümlerinde baskıyla çıktıklarında bize tehlikeli ataklar oluşturdular diyebileceğim birkaç pozisyon var. Genel hatlarıyla bizim çok daha fazla pozisyon ve VAR’dan dönen goller var. Bu tür maçlar kolay olmuyor. Hafta boyunca belki de ligin final niteliğinde bir maçtı. Çok değerli bir 3 puan. Ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye gösterilen takımıyız. Oyuncularım, teknik ekip şu ana kadar çok kıymetli şeyler başardılar. Ligin küçük bir bölümü kaldı, devam edeceğiz. Her maçta kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık. Alanyaspor'umuza hayırlı olsun. Genel hatlarıyla 90 dakikada belki de 3 puana daha yakın takım bizdik ama son anda Yusuf'un çıkardığı pozisyon var. Maç gidebilirdi, 3 puan gidebilirdi" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Mars'ta "gizlenmiş" devasa yanardağ keşfedildi
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro