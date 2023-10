ALD Automotive-LeasePlan'dan yeni mobilite markası

ALD Automotive-LeasePlan, iki şirketi ortak bir marka kimliğinde bir araya getiren yeni küresel mobilite markası Ayvens’ı tanıttı.

Yeni markanın, şirketin pazardaki konumunu tanımlayıp, mobiliteyi daha basit ve daha sürdürülebilir kılmayı hedeflediği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, dünya çapında yönetilen toplam 3.4 milyon araçlık filo içerisinde en büyük çok markalı elektrikli araç filosuna sahip olan şirket, 'better with every move' sloganını sahiplenerek müşteriler, işletmeler ve dünya için sürekli ilerleyen 'daha iyi (better)' bir mobilite sunma misyonunu taşıyor.

Yeni markanın lansmanının ALD Automotive-LeasePlan’in bulunduğu 44 ülkede 2024 yılında yapılacağı ve sektördeki en geniş coğrafi kapsamı temsil edeceği aktarıldı.

REKLAM

Markanın, tüm müşteri segmentleri için tüm kanallar ve temas noktalarında özellikle de şirketin büyüyen dijital ekosisteminde kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.

3.4 MİLYON ARAÇLIK FİLO YÖNETİYOR

Yeni markanın Türkiye lansmanının ise 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yapılması bekleniyor.

Önceki adıyla ALD Automotive-LeasePlan, yeni marka ismiyle Ayvens’in İcra Kurulu Başkanı Tim Albertsen konu ile ilgili olarak, "Güçlerimizi birleştirerek ölçeğimiz, yaygınlığımız, hizmetteki uzmanlığımız ve yeniliğe olan bağlılığımız sayesinde sürdürülebilir mobilitenin geniş çapta benimsenmesine öncülük etmeye hazırız" dedi.

Dünya çapında 15 bin 700 çalışanı bulunan ALD Automotive-LeasePlan, 3.4 milyon araçtan oluşan bir filoya sahip.

Çoğunluk hissedarı Societe Generale olan ALD, Euronext Paris'in A Bölümünde borsada işlem görüyor.