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Operasyonel kiralama sektöründe faaliyet göstere ALD Automotive Türkiye, CEO görevine Timur Kaçar’ın atandığını açıkladı. Kaçar, görevine 1 Eylül itibarıyla başladı.

7 yıl aradan sonra ALD Automotive Türkiye’ye CEO olarak atanan ilk Türk yönetici olan Timur Kaçar, otomotiv ve operasyonel kiralama sektöründe 23 yılı aşkın deneyime sahip.

Kaçar, 2007 yılında operasyon direktörü olarak katıldığı ALD’de 2009’dan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaçar, bu süre zarfında şirketin operasyonel süreçlerini dijitalleştirip, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi stratejik projeler yönetti.

Timur Kaçar, "ALD Automotive Türkiye olarak 14 yılı aşkın süredir operasyonel kiralama sektörünün lider markalarından biriyiz. IT alanında yapacağımız önemli altyapı yatırımları ve yakın gelecekte sunacağımız yeni hizmet ve ürünlerimiz ile rekabetçi ve müşteri odaklı konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

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Timur Kaçar görevi ALD Automotive Romanya’nın genel müdürlüğüne atanan Shane Dowling’den devraldı. Dowling aynı zamanda Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’ı kapsayan Güneydoğu Avrupa ALD Automotive Bölge Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam edecek.

Dowling, "Türkiye'deki görevimi, mükemmel bir ekiple geçirdiğim 3 yılın ardından tamamlıyorum. Birlikte birçok önemli projede çalıştık ve şirket hedeflerini başarı ile gerçekleştirdik. ALD Automotive Türkiye ekibine, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, şirketimize güvendikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Timur Kaçar, Lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden tamamlayan Timur Kaçar, Kariyerine 1996 yılında Fiat Auto Türkiye’de başladı. Ardından Koç Holding bünyesinde yer alan BİRMOT A.Ş. nin üst yönetiminde koordinatör ünvanı ile görev yaptı. 2007 yılında, ALD Automotive bünyesine dâhil olan Timur Kaçar, iki yıl operasyon direktörlüğü yaptıktan sonra 10 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi.