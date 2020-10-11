Aleix Garcia için flaş Galatasaray açıklaması!

Transfer sezonunda bir türlü beklenen orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir açıklama Romanya'dan geldi. Dinamo Bükreş’in sportif direktörü, İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia’yı Galatasaray’ın elinden aldıklarını ve uçakta imza attırdıklarını açıkladı. Garcia, Manchester City’den bedelsiz ayrılmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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