        Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 0-0 berabere kaldıkları Samsunspor maçından sonra, "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

        Giriş: 22.02.2026 - 23:43
        "Savaşmaya devam edeceğiz"

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

        "SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "SERGİNHO'NUN KASIMPAŞA MAÇINDAKİ PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

        Serginho'nun maçta sonradan oyuna girmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı" diye konuştu.

