2026 ALES ne zaman yapılacak, tarihlerde bir değişiklik var mı?” sorusu adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefi olan binlerce kişi, özellikle ALES/2 oturumuna dair güncel sınav takvimini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.