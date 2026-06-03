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        Haberler Bilgi Gündem ALES SINAV TARİHİ: 2026 ALES sınav tarihi değişti mi? ALES sınavı ne zaman? 2026 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES ertelendi mi?

        ALES SINAV TARİHİ: 2026 ALES sınav tarihi değişti mi? ALES sınavı ne zaman? 2026 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

        2026 ALES ne zaman yapılacak, tarih değişti mi?" sorusu adayların odağında. Yüksek lisans ve akademik kariyer planı yapan binlerce kişi ALES/2 sınav tarihine ilişkin son bilgileri öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Ayrıntılar haberimizde.

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        1

        2026 ALES ne zaman yapılacak, tarihlerde bir değişiklik var mı?” sorusu adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefi olan binlerce kişi, özellikle ALES/2 oturumuna dair güncel sınav takvimini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

        2

        ALES SINAVI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

        ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri kapsamında 2026 ÖSYM Sınav Takvimi güncellendi. Bu doğrultuda, daha önce 26 Temmuz 2026 olarak açıklanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) tarihi 2 Ağustos 2026’ya alındı.

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        ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Sınava giriş belgelerinin ise ÖSYM AİS sistemi üzerinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılması beklenmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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