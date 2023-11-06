ALES sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM 2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

ALES sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM 2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

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ALES sınav ve başvuru tarihleri... ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Bu gelişme ile beraber, "2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?" sorusu da netlik kazandı. 2024 yılı içerisinde ALES sınavı 3 kere uygulanacak. Peki, 2024 ALES sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? İşte detaylar