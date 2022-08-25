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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama

ALES sonuçları için geri sayım başlamış durumda. 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları gündemde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi

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  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanıyor? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama

    ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Akademik kariyer ve lisans üstü eğitim için sınava katılım sağlayan adaylar "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, ALES sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak? İşte ALEs/2 sonuç tarihi ve sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanıyor? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre; 21 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları, 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanıyor? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama

    ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanıyor? ÖSYM 2022 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama

    Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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