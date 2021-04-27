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Alev Alev 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Rüya ile Ömer'in evlenme kararını açıkladıkları tanıtımda ikiliyi yeniden bir arada gören Zeyno büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Alev Alev 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanında; Çelebi'nin intihara teşebbüs etmesinin ardından haberi alan annesi büyük bir yıkım yaşarken, Seher Hanım bir kez daha Cemre ve Ozan'ın ilişkisine onay vermeyeceğini açık bir şekilde ifade ediyor.

ALEV ALEV 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bülent cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan Çiçek'i kurtarmak için herkes seferber oldu. Küsmüş olmasına rağmen Rüya, Çiçek'in yardımına koşarken Çiçek de İskender'i kurtarmak için harekete geçti. İskender'in kendisi yüzünden hapse girmesini istemeyen Çiçek, hayatını alt üst edecek bir adım atarak Atlas'ı şahitlik yapması için mahkemeye götürdü. Atlas'ı olayların tanığı olarak dinleyen mahkeme, İskender'i serbest bıraktı. Çiçek'in yalan söylediğini ve İskender'i kurtarmak için yaptıklarını Atlas'tan öğrenen Tomris, Çiçek'i evden kovdu.

Sevdiği kadını kaybetme korkusu yaşayan Ömer, Rüya'nın İzmir'e gitmesini engellemeye çalıştı. Ömer'in anlattıklarından etkilenen Rüya, kalbinin sesini dinleyerek İstanbul'da kalma kararı aldı. Hapisten çıkma umudunu giderek kaybeden Çelebi, Adnan'a Ozan'ı öldürmesi için görev verdi. Adnan, Ozan'a doğrulttuğu silahı ateşlediği sırada Ömer, Ozan'ı kurtarmak için üstüne atladı. Finalde Adnan'dan Ozan'ın öldüğünü duyan Çelebi, istediği haberi aldıktan sonra işin üstüne kalacağını ve bir daha hapishaneden çıkamayacağını düşünerek intihara teşebbüs etti. Tüm bu şoke eden gelişmelerin ardından neler olacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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