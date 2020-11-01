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Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak? Alev Alev konusu ne oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev ön tanıtımları yayınlandığından beri dizi severler tarafından şimdiden merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ile göz dolduracak olan dizinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak? Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? İşte Alev Alev dizisi hakkında merak edilenler...

Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak? Alev Alev konusu ne oyuncuları kimler?

Alev Alev dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. 5 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ilk bölüm tanıtımında; "Sarnıçtaki erkeklerin çoğu kurtulurken, kadınlar kurban oldu!" sözleri damga vuruyor. Ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi izleyenlerin nefeslerini kesiyor.

Cemre'nin (Demet Evgar) kızını da alıp kaçma planı yaptığı tanıtımda sarnıçta çıkan yangın her şeyi alt üst ediyor. Görkemli yardım gecesinde yükselen alevler, karakterleri ve hikayeleri birbirinden farklı üç kadının hayatını sonsuza kadar değiştiriyor. Cemre'nin kendisini yangında ölmüş olarak göstermek istemesi dikkat çekerken, Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Yangın adeta bir can pazarına sahne olurken seyircileri soluksuz bir hikayenin beklediğinin sinyallerini veriyor.

ALEV ALEV KONUSU NE?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay’la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağını gösteriyor.

ALEV ALEV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'Alev Alev', 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

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