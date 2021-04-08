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Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İskender, Çiçek'e olan duygularını dile getiriyor. Çiçek'in İskender'e ne cevap vereceği ise merak konusu oluyor

Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
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HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İskender'in Çiçek'i görmek için karşısına çıktığı sahnede Çiçek, duyduğu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. İskender, Çiçek'i görmek istediğini söyleyerek duygularını ifade ederken, Çiçek'in İskender'e vereceği cevap ise büyük bir merak konusu oluyor.

ALEV ALEV'İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler. Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 22. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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