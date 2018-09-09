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Alex de Souza, Semih Şentürk'ün kararını açıkladı!

Fenerbahçe, Antalyaspor, Başakşehir ve Eskişehirspor gibi takımlarda forma giyen Semih Şentürk futbolu bırakma kararı aldı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, sosyal medya heasbından yaptığı paylaşımda Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığını duyurdu

09 Eylül 2018 Pazar, 09:39:10 | Güncelleme:

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2012-13 sezonuna kadar top oynadığı sarı-lacivertlilerle birçok başarı yakalayan milli futbolcu Semih Şentürk, futbolu bıraktı. Son olarak Ümraniyespor formasını terleten Semih'in veda kararını eski takım arkadaşı ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza duyurdu. Brezilyalı efsane yaptığı Instagram paylaşımında duygusal ifadeler kullandı.

İşte Alex de Souza'nın açıklaması;

"Semih ile 2004 senesinde tanıştık. Atak elemanlarımız Pierre van Hooijdonk ve Nobre'ydi. 2004 devre arasında Nicolas Anelka aramıza katıldı, Pierre sakatlandı. Semih de orada aramızdaydı. Semih'in antrenmanlardaki alan kovalayalıp hareketlenmeleri ve son toplardaki becerisi çok ama çok dikkatimi çekiyordu. Daha sonraları Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih çalışmaya devam ediyordu. Ne zaman saha içinde görev gelse ondan bekleneni her zaman yapıyordu. Hiç unutmuyorum Zico geldiğinde bana iki şey söyledi .1-) Alex yeni kaptan sensin 2-) Türk oyuncuları tanımamda bana yardımcı ol çünkü Türkleri iyi tanımam lazım. Zico'dan Semih'i dikkatle izlemesini, buna fazlasıyla değer olduğunu söylemiştim. Ve Zico bunu uyguladı. Özellikle Brezilyalı oyuncular Semih ile oynamaktan büyük keyif alıyorlardı. Çok ama çok iyiydi. Ben Semih ile birlikte oynamaya bayılıyordum. İlk günümden son günüme kadar benim yanımda oldu, benim Türk gibi olmama yardımcı olanlardan oldu. Bana hep yardımcı oldu. Bugün onunla telefonda konuşurken çok duygulandım. Futbolu bıraktığının haberini bana verdi ve o anda beraber yaşadığımız bir çok duygu, beraber yarattığımız bir çok atak gözümün önünde canlandı. Semih, seni çok seviyorum kardeş. Sana artık saha dışı hayatında dünyalar dolusu şans diliyorum."

A post shared by alexdesouza (@alexcfc10) on

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Yorumlar 3
  • Misafir 6 dakika önce
    Alex sen adamin kralisin krali
  • Misafir 11 dakika önce
    ne günlerdi be Fenerbahçe'nin her yeri kasıp kavurduğu futbolun tadını paylaştığımız yılardı duygulandırdınız Alex ve semih
  • Misafir 19 dakika önce
    ikinizde adamsınız
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