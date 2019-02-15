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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex tesislerde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcular ve kulüp personeliyle bir araya geldi.