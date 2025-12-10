Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş itirafı

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ve Arsenal kariyeriyle ilgili The Athletic’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"OYNAMAK İSTİYORUM" “Oynamak istiyorum. Hiçbir şekilde bırakmaya hazır değilim. Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Hala oynamak ve iyi performans göstermek için o açlığı hissediyorum. Sadece hala neler yapabileceğimi göstermek için bir fırsat istiyorum.”

ARSENAL'DE ANTRENMANLARA ÇIKMASI “Per (Mertesacker, eski Arsenal savunma oyuncusu ve şu anda kulübün akademi programının başkanı) ile konuştum. Ona 21 yaş altı takımla antrenman yapmanın mümkün olup olmadığını sordum ve genç oyuncularla çalışarak nasıl değer katabileceğimi anlattım. Per bu fikri beğendi ve tabii ki bunu kulüp içinde onaylatması gerekiyordu. Arteta da bu fikre çok sıcak baktı. REKLAM Mikel Arteta, Oxlade-Chamberlain'in orada ne yaptığı sorulduğunda gazetecilere “Futbolda tanıştığım en iyi karakterlerden biri” dedi. “Ona yardım edip hız kazanması ve bir kulüp bulması için alan tanıyabilirsek, bu bizim için bir mutluluk olur. Onunla birlikte oynama ayrıcalığına sahip oldum ve eğer takımda olursa, takım için gerçekten iyi bir rol model olacaktır. Arteta ve Arsenal'in beni takıma almaya ihtiyacı yoktu. Bu yüzden bunu duymak oldukça gurur verici ve hoştu, ve bu da beni daha da kararlı hale getirdi, genç oyunculara yardım ederek ve deneyimlerimi paylaşarak onlara yardımcı olmaya."

"OYUN TARZIM BÖYLE..." “Üç ciddi sakatlık yaşadım. Bu her zaman formumun zirvesindeyken oldu. Oyuncu ne kadar iyi oynarsa, ne kadar çok maç oynarsa, ne kadar çok risk alırsa, ne kadar çok mücadele ederse, bu o kadar çok olur mu? Bilmiyorum. Roma maçında (Aleksandar) Kolarov'a müdahale etmek için geri koştuğumda ve topu taça attığımda bu oldu. O mücadeleyi yapmaktan kaçınabilir miydim? Hayır. Benim oyun tarzım böyle kanlıdır.”

"ŞANS VE ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİ" "Futbolda şans ve zamanlama çok önemlidir. Bazı zamanlarda bazı sakatlıklar geçirmem şanssızlıktı ama diğer yandan, 16 yaşında Southampton'da birinci takıma çağrılmam şanslıydı. Ondan kısa bir süre önce, takımdan çıkarılmak üzereydim. Sonra 18 yaşında Arsenal ve İngiltere milli takımında oynamaya başladım. Sonra belirli bir seviyeye ulaştığında, nasıl denir, potansiyelini gösterir ve sana belirli bir beklenti yüklenir. Ve 21, 22, 23 yaşına kadar bu beklentileri karşılayamazsan, insanlar ‘Oh, o zaman o Neymar değil’, ‘(Wayne) Rooney'nin seviyesine ulaşamadı’ derler." REKLAM

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM" “Bazen işler daha iyi gidebilir miydi? Evet. Daha fazla gol atabilir miydim? Evet. Daha fazla maç oynayabilir miydim? Evet. Bazen istediğimden daha fazla sakatlık yaşadım mı? Evet. Ve bazen daha ısrarcı olabileceğimi veya istediğim kadar çok maç oynayamadığımda daha erken yeni bir takıma geçmeyi düşünebileceğimi söyleyebilirim. Ama her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Liverpool'dan ayrıldığımdan beri bunun ne kadar zor olabileceğini gördüğüm için, sahip olduğum kariyere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum."

"BEŞİKTAŞ'TA İŞLER HIZLA DEĞİŞİYOR" “Beşiktaş'ta işler oldukça hızlı değişiyor. Altı yıl Arsene Wenger, sonra altı yıl Jürgen Klopp'a alışmışsanız, bu oldukça şok edici bir durum. Taraftarlar mutlu olduğunda her şey harika ama diğer durumlarda... Türk oyuncular iletişim kurardı ama taraftarların vücut dilinden ne demek istediklerini kesinlikle anlardınız. Birkaç kötü maç oynadığımızda her şey değişiyordu. Sadece teknik direktör değil, her şey: program, yaptığımız antrenmanların türü, izin günümüz olup olmadığı, maçlardan önceki gece otelde kalıp kalmadığımız, hangi oyuncuların gözde olduğu ve hangilerinin olmadığı. Her şey sürekli değişiyordu ve biz sadece biraz istikrar için mücadele ediyorduk.” REKLAM

"İYİ Kİ BEŞİKTAŞ'A GİTMİŞİM" "Giovanni van Bronckhorst döneminde 20 maç boyunca hiç oynamadım. Benim için önemli olan profesyonel kalmak, sıkı çalışmak ve çağrıldığımda hazır olmaktı. Neyse ki Ole Gunnar Solskjaer gelince yine oynamaya başladım. Oradayken kendimi en rahat hissettiğim dönem oydu. Gerçekten iyi anlar da oldu, pek iyi olmayan anlar da. Eve dönmeye hazırdım ama yine de iyi ki Beşiktaş'a gitmişim."

ARSENAL'DEKİ DEĞİŞİM “Her şey daha büyük hale geldi. Arsene Wenger çevresini oldukça küçük ve samimi tutuyordu. Oyuncuların çevresinde çalışanların sayısı azdı, oysa şimdi personel sayısı, oyuncu sayısı, beslenme ve diğer her şey, her şey daha büyük ve elit seviyeye doğru gidiyor. Farklı ama hemen herkesin aynı şarkıyı söylediğini görebiliyordum personel ve oyuncular ve tüm kulüp bu tek yönde şekilleniyor.”

"ARTETA'NIN SİSTEMİNDEN ETKİLENDİM" “Arteta'nın karakterini ve bir oyuncu olarak bana ne kadar yardımcı olduğunu bildiğim için şaşırdım diyemem. Ama bunu yakından görmek, detaylara gösterdiği özen ve mesajlarını iletme şekli gerçekten etkileyici. Bu, günümüzün tüm üst düzey menajerlerinde olan bir şey. Hiçbir detayı atlamıyor. Küçük detaylar, ama aynı zamanda büyük fikirleri iletme şekli de öyle. Ve tüm bunların nasıl uygulandığını, duran toplar ve genel oyun üzerinde nasıl çalıştıklarını görünce, orada gerçekten çok güçlü bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten çok etkilendim, ve ben en iyi teknik direktörler ile çalıştım." REKLAM

"ARSENAL DOĞRU YOLDA" Arsenal duran toplar üzerinde ne kadar zaman harcıyor? Chamberlain: “Onların yaptıkları hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu benim işim değil. Bence Mikel'in güçlü yanlarından biri, teknik bir oyuncu olmasına, Barcelona geçmişine sahip olmasına, Manchester City ve Pep (Guardiola) ile çalışmasına ve futbol fikirlerinin harika olmasına rağmen, daha az ilgi çekici konularda da çok detaycı olması. Bu, onlara futbol maçlarını kazanmak için farklı yollar sunuyor, çünkü fikirlerinizin pek işe yaramadığı zamanlar her zaman olacaktır ve set parçaları fark yaratabilir. İnsanlar Arsenal'de duran toplara odaklanıyor, ama asıl önemli olan oyunun her alanındaki detaylar. Mikel yönetiminde kaydettikleri ilerleme bunu doğruluyor. Ne yapıyorlarsa, kesinlikle doğru yönde ilerliyorlar.”

ÇOCUĞUNU KAYBETMESİ HAKKINDA “Bir aile kurduğunuzda, çocuk sahibi olmanın kolay olmadığını, işlerin ters gidebileceğini öğrenmeye başlarsınız. Bu çok zor, özellikle de kadınlar için, çünkü onlar kelimenin tam anlamıyla içlerinde başka bir insanı büyütüyorlar, onunla bir bağ kuruyorlar ve sonra işler ters gidebilir ve bebeklerini kaybedebilirler. Bu çok zor, özellikle de hamileliğin bu kadar geç bir döneminde bebeği kaybetmek. REKLAM Bu olay, Liverpool'da geçirdiği sürenin sonlarına doğru gerçekleşti ve birkaç gün izin aldığını, ancak “bir erkek olarak cesur davranıp kaleyi savunmaya çalışmak zorunda olduğunu” hissettiğini ve bunu yapmanın zor olduğunu hatırlıyor. Yaklaşık altı ay sonra, başka bir oyuncuyla karşılaştığında, onun heyecanla bebeğin nasıl olduğunu sorduğunda hissettiği rahatsızlıktan bahsediyor. "Çünkü bizi son gördüğünde, eşim hamileydi. Ne olduğunu anlamamıştı. "Axel'e odaklanmamız kesinlikle yardımcı oldu, ama tabii ki zordu. ‘Tamam, bunu tekrar denemeli miyiz?’ diye hissedebileceğimiz noktaya gelmemiz biraz zaman aldı. Son birkaç aydır Perrie ile evde olmak ve Axel ile bu zamanı geçirmek çok güzeldi. O yeni kardeşi için heyecanlı. Hepimiz heyecanlıyız." GELECEĞİ İÇİN PLANI Bu, profesyonel hayal kırıklıklarının ötesinde, Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş'tan eve dönmek için çaresiz olmasının ve serbest oyuncu olarak ilk fırsatta bir kulüple sözleşme imzalamak yerine zamanını beklemeyi tercih etmesinin nedenlerinden biri. O, Suudi Arabistan'dan ve ilginç bir şekilde Major League Soccer'dan yeniden ilgi gördüğünü söylüyor, ancak Türkiye'de zor bir dönem geçirdikten ve bir bebek bekledikten sonra, öncelikli hedefi evine daha yakın bir yer bulmak. MLS'de oynama ihtimali her zaman onu cezbetmiş, ancak kısa vadede İngiliz futbolunda bitmemiş işleri olduğunu düşünüyor ve önümüzdeki haftalarda bir kulüple sözleşme imzalamayı umuyor.