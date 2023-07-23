Alex Telles'in yeni takımı Al-Nassr oldu!

Al-Nassr, Manchester United'dan Alex Telles'i kadrosuna kattı.

Arabistan Temsilcisi, Brezilyalı sol bek ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi, Manchester United ile 4 milyon pound bonservis + bonuslar karşılığında el sıkıştı.

30 yaşındaki Telles, Al-Nassr'da 7 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Telles, geride bıraktığımız sezon Sevilla'da kiralık olarak oynadı.

Alex Telles, Manchester United'daki takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile Al-Nassr'da yeniden buluşacak.