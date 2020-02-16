Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 298 haftalık liderlik hasretine son verdi.
Sivasspor galibiyetiyle ligin 22. haftasında bir maçı eksik 44 puana ulaşan bordo-mavililer, Beşiktaş galibiyetiyle 43 puana yükselen Medipol Başakşehir'den liderliği devraldı.
Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor ise 42 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı.
Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
SÖRLOTH 17. GOLÜNE ULAŞTI
Trabzonspor'un golcü oyuncu Alexander Sörloth, gollerine devam etti. Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Norveçli oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında attığı golle ligdeki 17. golüne ulaştı.
OBİ MİKEL, BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI
Trabzonspor'da sarı kart gören Obi Mikel, cezalı duruma düştü. Bordo-mavili takımda 4. sarı kartını gören Nijeryalı oyuncu, gelecek hafta ligde Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada takımında yer alamayacak.
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