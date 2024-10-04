Aleyna Tilki'nin şantaj davasında zorla getirme

Başka bir Instagram adresinden şarkıcının bilgilerinin ifşa edildiğini, bunu gören kişilerin de aileye ihbarda bulunduğunun aktarıldığı dilekçede "Youtube kanalındaki bir videoda Aleyna'nın bilgileri paylaşılmış. Başka bir Instagram adresinde de Tilki'nin fotoğrafı, e-devlette yer alan bilgilerini 'ifşa' notuyla paylaşıp 3. kişilere iletmiştir" ifadeleri yer aldı.



ŞÜPHELİ İNKAR ETTİ



Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İ.Y. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etti.