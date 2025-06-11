Ali 19 yaşındaydı... Bir motokurye daha... Öldüren sipariş!
İzmir'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpıp, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü motokurye 19 yaşındaki Ali Sercan Orman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Orman'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
İzmir'de feci kaza, bu sabah saat 04.00 sıralarında İzmir- Bornova Çevre Yolu’nun Bayraklı sapağı yakınında meydana geldi.
MOTOSİKLETİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'daki habere göre motokurye Ali Sercan Orman’ın (19) kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı.
30 METRE SÜRÜKLENDİ
Kazada, kaskı başından fırlayan Orman, yaklaşık 30 metre sürüklendi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali Sercan Orman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.