Ali Gürbüz: Verilmeyen kartlar için başvurularımızı yapacağız

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HAKEM TEPKİSİ

Maçın ardından stat çıkışında konuşan Gürbüz, hakemin vermesi gerektiği kartları vermediğini belirterek, "ilk yarıda hepimiz de izledik. Verilmeyen kırmızı kart, verilmeyen ikinci sarı kartlar. Başvurularımızı yapacağız. Bizi bu mücadelemizden hiçbir şekilde hiç kimse geri çeviremeyecek." dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon alacağına inandıklarını aktaran Gürbüz, "Bu azmimiz şampiyon oluncaya kadar devam edecek. Sahada mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Kayseri'den ve çevre illerden takımımızı yalnız bırakmayan fedakar, cefakar ve bu takıma, kulübüne inanmış, takımına inanmış taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz suni gündemlerle yaratılmaya çalışılan, bu sıkıntılı süreçte yaratılmaya çalışılan havayı, şampiyon oluncaya kadar hiçbir şekilde mücadeleden geri kalmayarak kırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki her maça final maçı olarak bakıyoruz. Son maça kadar şampiyonluğu kovalıyoruz. Fenerbahçemizin bu sene şampiyon olacağına inanıyoruz." diye konuştu.