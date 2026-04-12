Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Gürbüz: Verilmeyen kartlar için başvurularımızı yapacağız - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Gürbüz: Verilmeyen kartlar için başvurularımızı yapacağız

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, hakem yönetimine tepki gösterdi. Gürbüz, "Verilmeyen kırmızı kart, verilmeyen ikinci sarı kartlar için başvurularımızı yapacağız. Bizi bu mücadelemizden hiçbir şekilde hiç kimse geri çeviremeyecek" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 00:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'den hakem tepkisi!

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        HAKEM TEPKİSİ

        Maçın ardından stat çıkışında konuşan Gürbüz, hakemin vermesi gerektiği kartları vermediğini belirterek, "ilk yarıda hepimiz de izledik. Verilmeyen kırmızı kart, verilmeyen ikinci sarı kartlar. Başvurularımızı yapacağız. Bizi bu mücadelemizden hiçbir şekilde hiç kimse geri çeviremeyecek." dedi.

        "ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

        Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon alacağına inandıklarını aktaran Gürbüz, "Bu azmimiz şampiyon oluncaya kadar devam edecek. Sahada mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Kayseri'den ve çevre illerden takımımızı yalnız bırakmayan fedakar, cefakar ve bu takıma, kulübüne inanmış, takımına inanmış taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz suni gündemlerle yaratılmaya çalışılan, bu sıkıntılı süreçte yaratılmaya çalışılan havayı, şampiyon oluncaya kadar hiçbir şekilde mücadeleden geri kalmayarak kırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki her maça final maçı olarak bakıyoruz. Son maça kadar şampiyonluğu kovalıyoruz. Fenerbahçemizin bu sene şampiyon olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?