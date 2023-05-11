Ali Koç: Fenerbahçe'nin kızları!

''BELGESEL GİBİ HAZIRLAYACAĞIZ''

"Futbolda da elimizden geleni yapıyoruz. Bir bakın. Ne puanlarımız hakemler tarafından gitti. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız. Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız."