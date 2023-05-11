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Ali Koç: Fenerbahçe'nin kızları!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu

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  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçe'nin kızları! - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kadın voleybol takımının lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamaları...
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçe'nin kızları! - Fenerbahçe Haberleri

    ''FENERBAHÇE'NİN KIZLARI...''

    "Fenerbahçe'nin kızları, Atatürk'ün kızları... Bu kupayı kazanmaları çok önemliydi bizi için. Kadın basket de oldu, kadın voleybol da oldu. Voleybolda bu sezon ilk kupamızı 29 Ekim'de almıştık. Futbolda başarı gelse bütün bunların bir anlamı olacak."
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçe'nin kızları! - Fenerbahçe Haberleri

    "Bizim mücadele ettiğimiz takımlara bakın. Normalde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye sporu geliştirme görevi verilmiş. Voleybolda VakıfBank'ın salonuna bakın, ne kadar güzel.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçe'nin kızları! - Fenerbahçe Haberleri

    "Futbolda da Dünya Kupası arasına kadar çok iyiydik. Başarı gelmiyor ama yapılan hakem hatalarına bir bakın, aleyhine hata yapılan taraf hep biz oluyoruz. Bu kısmet elbet bir yerde dönecektir, hayırlısı."
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçe'nin kızları! - Fenerbahçe Haberleri

    ''BELGESEL GİBİ HAZIRLAYACAĞIZ''

    "Futbolda da elimizden geleni yapıyoruz. Bir bakın. Ne puanlarımız hakemler tarafından gitti. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız. Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor. Biz bunları belgesel gibi hazırlayacağız."

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