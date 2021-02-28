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Ali Koç: Hocamızı göndermeyi düşünmedik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Koç, "Hocamızı göndermeyi hiç düşünmedik" ifadelerini kullandı

Ali Koç: Hocamızı göndermeyi düşünmedik

Trabzonspor'u Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe zorlu deplasmanda moral buldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Takım bir ve bütün oldu, kenetlendi. Bugünkü futbolla puan kaybetsek de memnun ayrılırdım buradan. Bayağı gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ederim. Devamlı iyi maçlar oynuyor. Çubuklu için nasıl savaşılır onu gösterdi bugün takımımız"

"İLK YARIDA OYNADIĞIMIZ FUTBOLU YAYMAMIZ LAZIM"

"İlk yarıda oynadığımız futbolu, pek çok maça yaymamız lazım. Her şeye rağmen buradan mutlu ayrılıyoruz. Trabzonspor yönetimi bizi karşıladı burada. Sıcak bir karşılamaydı. Bundan sonraki dönemde onların da yolu açık olsun"

"FENERBAHÇE'DE HOCA OLMAK ZORDUR"

"Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Diğer camialardan farklıyız. Bizim öyle bir düşüncemiz yoktu. Kenetlendik, daha iyi aile olduk"

"SOSYAL MEDYA YA DA GAZETEYE GÖRE HAREKET ETSEYDİK..."

"Biz sosyal medya ya da gazeteye göre hareket etseydik, çok değişiklik yapmak zorunda kalırdık. Erol Hocamızın başarılı olabileceği ortamı sağlamak görevimizdi. Zaman zaman sağlayamamış olabiliriz. Herkes elinden geleni yapıyor"

CANER ERKİN SÖZLERİ

"Sakatlarımız da düzelince seriye başlarız inşallah. Spesifik oyuncular üzerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır ne sportif direktör ne de yönetim... Bizim için her futbolcumuz değerlidir. Bugün kadroda olmaz, yarın olur"

"TAKIMIMIZI SAMANDIRA'DAN YOLCU ETTİK"

"Takımımızı Samandıra'dan yolcu ettik. Bu hafta hepimiz psikolojik olarak takıma destek olduk. 1-2 ziyaretimiz oldu takıma. Takım için inisiyatif kullandık. Kenetlenme oluştu. 7 maçtır kazanan bir Trabzonspor vardı. Bizden beklenti düşükken, bu deplasmanda 3 puan almak altın değerinde. Burada çok güzel bir saha vardı. Trabzonspor'u bu yönden de kutlarım"

BOUPENDZA YORUMU

"Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne ala. Teşekkür ederiz Hatayspor'a"

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