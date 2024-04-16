Ali Koç'tan Eda Erdem'e: Maça geleyim mi?

Sultanlar Ligi'ndeki final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, bu skorla final serisinde 2-1 öne geçti.

Mücadeleyi salondan takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından takım kaptanı Eda Erdem'e, bir sonraki maç için "Perşembe geleyim mi?" sorusunu yöneltti.

Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem ise, bu sorunun ardından, "Evet, perşembe görüşüyoruz. 7'de yine." diye cevap verdi.

Ali Koç, bu cevabın ardından, "Ayağım uğurlu geliyor galiba size." dedi. Eda Erdem'in bu sözlere cevabı ise, "Maşallah, devam" oldu.