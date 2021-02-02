Terim'e İrfan Can göndermesi! 0:00 / 0:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Koç, maçın yıldızı olan Altay ile sakatlanan Gustavo ile ilgili "Altay Bayındır'ı tebrik ediyorum, müthiş bir oyun çıkardı. Hafta sonu çok çok önemli bir maçımız var. Luiz Gustavo'da inşallah önemli bir sıkıntı yok. Ciddi sıkıntı olmasa maçı terk etmezdi. Endişeliyiz. Sınırdakiler de kart görmediler. Şimdi tüm konsantrasyon ve odağımız hafta sonu oynanacak maçta. Diğer takımlar da buraya geldi ama esnaflar, eşler, dostlar Fenerbahçe gelince daha farklı oldu dedi. Bir arzumuz var, yeni stadyum açılınca Fenerbahçe ile oynanacak özel bir maçla açılsın." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN GÖNDERMESİ

Koç, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili de konuşurken daha önce oyuncunun kendilerini istediğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de göndermede bulundu:

"Öncelikle hayırlı uğurlu olsun kendisi ve ailesi için ama daha da önemlisi camiamız için. Çok söylenecek şeyler var, hiç söylenmeyecek şeyler var. Mesut Özil transferinde de söyledim. Ne gaza geldik, ne gaza getirdik. Daha imza atmadan 'Biz onu, o bizi istiyor' falan öyle değil. İrfan Can özelinde bakarsak; Erzurum maçı sonrası Başakşehir böyle istiyorsa ilgileniyoruz dedik. En son Rize maçından sonra Sayın Alper Bey dedi ki Fenerbahçe isterse alır dedi. Soru geldi, öyle dedik. İşimizi bitirdikten sonra açıkladık. Bizim tarzımız bu."

"SON OLARAK BEN GÖRÜŞTÜM"

Rekabet olacaktır transferde, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Dünyanın sonu değildir. Yatırım yapan takımlara hayırlı olsun. Başakşehir Futbol Kulübü, başkanıyla profesyonelleriyle ve süreçte dahil olan yöneticileriyle son derece profesyonelce davrandılar. Kendi kulüplerinin menfaatleri neticesinde ne gerekirse, iki tarafa da maksimum derecede şeffaflıkla teklifler aldılar. Kendi kulüplerinin çıkarları doğrultusunda ne uygun gördülerse hareket ettiler. Ben sürecin son ayağına dahil oldum. Dendiği kadar profesyonel ve kurumsal bir kulüpmüş. Tutumları için teşekkür ediyorum. Transferin son ayağında oyuncuyla şahsen ve yalnız görüştüm. Angajmanın var mı başka yere, tercihin var mı dedim. Sadece kulüplerin anlaşması değil, oyuncunun da gönlü lazım. Hiçbir sıkıntı olmayınca imzaladık.