Ali Koç'tan flaş Süper Kupa maçı açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına flaş bir çağrıda bulundu. Koç, "Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" dedi
Giriş: 29.03.2024 - 19:23 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak.
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