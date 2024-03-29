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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Koç'tan Kulüpler Birliği başkanlığına devam kararı! - Futbol Haberleri

        Ali Koç'tan Kulüpler Birliği başkanlığına devam kararı!

        Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerdeki istifasının ardında ilk kez toplandı. Toplantıda Koç, kulüplerin talebi üzerine göreve devam kararı aldı. Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, konuyla ilgili "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:15
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        Ali Koç'tan devam kararı!
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        Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ali Koç'un istifasının ardından ilk kez toplandı.

        KOÇ, ARAT VE DOĞAN TOPLANTIDA

        Toplantıya, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da katıldı.

        DURSUN ÖZBEK DEPREM BÖLGESİNDE

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmaylarının ise Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gittikleri için sarı kırmızılı kulüpten toplantıya katılım olmadı.

        KARARI SARAÇ VE YILDIRIM AÇIKLADI

        Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Ali Koç'un başkanlığa devam etme tekliflerini kabul ettiğini belirterek "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi" diye konuştu.

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        "YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

        Yıldırım ayrıca "Bütün kulüpler yabancı hakem istiyor. Herkes hakemlerden şikayetçi. Fakat bu konuda kararı TFF ve MHK verecek. VAR konuşmalarını görünce hepimiz yabancı hakem istiyoruz." dedi.

        "3 KULÜBE ULAŞAMADIK"

        Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, 17 kulübün desteği ile ilgili olarak "Ali Koç'un görevinden ayrılmamasıyla ilgili ulaştığımız kulüplerin hepsi bize destek verdi. Rizespor, Trabzonspor ve Galatasaray'a ulaşamadık. Bu kulüpler 'hayır' oyu vermiş gibi yanlış anlaşılmasın. Sadece ulaşamadık" diyerek sözlerini noktaladı.

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