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        Haberler Magazin Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan açıklama - Magazin haberleri

        Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan açıklama

        Oyuncu Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Aydın, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler, en başından beri benim gerçekliğimdi" diyerek, isminin artık bu olaylarla anılmamasını istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan oyuncu Ali Öner, bir süredir birlikte olduğu Livanur Aydın ile geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanmış, ancak çift aynı yılın aralık ayında ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

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        Ayrılığın ardından Ali Öner’in, aynı dizide rol aldığı arkadaşı Zeynep Atılgan ile birlikte olduğu yönünde iddialar sosyal medyada yer aldı. Dizinin sezon finali kutlamasında iki oyuncunun yan yana görüldüğü anların ardından aşk iddiaları yeniden gündeme geldi.

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        Bu gelişmeler üzerine Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etti.

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        "İSMİMİN BU KONUYLA BİRLİKTE ANILMASINDAN RAHATSIZIM"

        Livanur Aydın'ın paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

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        "HER ŞEY GEREKTİĞİ KADAR GÖRÜNÜR VE ANLAŞILIR DURUMDA"

        Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında; her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda. Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

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        "ENERJİMİ GEÇMİŞE DEĞİL, GELECEĞE AYIRIYORUM"

        İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim.

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        #Ali Öner
        #Livanur Aydın
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