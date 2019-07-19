UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşen Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürüyor.

Takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Olimpija Ljubljana’nın 2. turda rakipleri olmasıyla ilgili İHA’ya değerlendirmede bulundu.

Güçlü bir takımla eşleştiklerini kaydeden Ravcı, “UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleştik. Ülkemiz için hayırlı olsun. Kura çekildiği anda Olimpija Ljubljana’nın daha şanslı olduğunu düşünmüştük. Ancak çok zorlandılar. Bizim hedefimiz belli gruplara kalmak. Güçlü bir takımla eşleştiğimizi düşünüyorum. Bu tür maçların favorisi olmaz. Sahamızda oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz. Şu an bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

"CAMİAMIZ GÜÇLÜ BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIMIZA İNANSIN LÜTFEN"

Ravcı, transferde çalışmalarının devam ettiğini de kaydederek, şunları söyledi:

“Transferde hocamızın ve transfer komitemizin belirlediği isimleri kadromuza kattık, katmaya da devam ediyoruz. Tabi bu sene 3 kulvarda birden mücadele edecek olmamız işimizi biraz daha zorlaştıracak. Bu anlamda kadro kurarken daha titiz davranmamız gerekiyor. Şu ana kadar aldığımız isimlerin tamamı bize çok şeyler katacak isimler. Elbette ki transfer devam ettiği sürece her an yeni isimler gündeme gelebilir. Camiamız güçlü bir takım oluşturacağımıza inansın lütfen.”

İDARİ MENAJERLİĞE GÖMÜLÜ GETİRİLDİ

Yeni Malatyaspor'da idari menajerlik görevine Mehmet Gömülü’nün getirildiği açıklandı. Daha önce kulüpte yöneticilik yapan Gömülü’nün, idari işler ve teknik heyet ile yönetimin arasındaki koordinasyonun sağlanmasında görev alacağı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçmiş dönemlerde kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Mehmet Gömülü, Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar sonrası kulübümüzde İdari Menajerlik görevine getirilmiştir. İdari menajerimiz Mehmet Gömülü’yü tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.”