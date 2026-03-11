Aliağa Petkimspor: 69 - Surne Bilbao Basket: 77 | MAÇ SONUCU

Gün Başlıyor - 11 Mart 2026 (Tel Aviv'e İran'dan Füze Yağmuru)

ABD-İsrail İran savaşının 12. günü. Tel Aviv'de patlama sesleri. İsrail'de sirenler susmadı. Tel Aviv'e İran'dan füze yağmuru. İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı. Trump'tan İran'a Hürmüz tehdidi. Özgür Özel'e savunma sistemi eleştirisi. İBB Davasında ikinci gün. Patriot sisteminin özellikleri neler? ABD İran'da neyi amaçlamakta? Uluslararası sistem çöküyor mu? Çatışmalar ekonomik savaşa döndü mü? Trump'a karşı siyasi baskı artar mı? Mücteba Hamaney emlak zengini çıktı. Körfez'de İran misillemeleri sürüyor. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.