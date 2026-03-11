Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Aliağa Petkimspor: 69 - Surne Bilbao Basket: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor: 69 - Surne Bilbao Basket: 77 | MAÇ SONUCU

        Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Surne Bilbao Basket'e 77-69 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aliağa Petkimspor sahasında mağlup!

        HT Spor'un canlı yayınladığı FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup oldu.

        İzmir temsilcisi çeyrek finalin ikinci maçında 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da rakibine konuk olacak.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Blaz Zupacic (Slovenya), Nermin Hodzic (Almanya)

        Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 10, Franke 13, Blumbergs 13, Sajus 6, Brown, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 8

        Surne Bilbao Basket: Jaworski 10, Hilliard 19, Petrasek 10, Pantzar 6, Hlinason 11, Normantas 7, Krampelj 7, Bagayoko 3, Font 3, Lazarevic 1

        ​​​​​​​1.⁠ ⁠Periyot: 17-23

        Devre: 35-35

        3.⁠ ⁠Periyot: 52-54

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 11 Mart 2026 (Tel Aviv'e İran'dan Füze Yağmuru)

        ABD-İsrail İran savaşının 12. günü. Tel Aviv'de patlama sesleri. İsrail'de sirenler susmadı. Tel Aviv'e İran'dan füze yağmuru. İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı. Trump'tan İran'a Hürmüz tehdidi. Özgür Özel'e savunma sistemi eleştirisi. İBB Davasında ikinci gün. Patriot sisteminin özellikleri neler? A...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın