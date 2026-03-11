Aliağa Petkimspor: 69 - Surne Bilbao Basket: 77 | MAÇ SONUCU
Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Surne Bilbao Basket'e 77-69 mağlup oldu.
Giriş: 11.03.2026 - 22:39 Güncelleme:
HT Spor'un canlı yayınladığı FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup oldu.
İzmir temsilcisi çeyrek finalin ikinci maçında 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da rakibine konuk olacak.
Salon: ENKA
Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Blaz Zupacic (Slovenya), Nermin Hodzic (Almanya)
Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 10, Franke 13, Blumbergs 13, Sajus 6, Brown, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 8
Surne Bilbao Basket: Jaworski 10, Hilliard 19, Petrasek 10, Pantzar 6, Hlinason 11, Normantas 7, Krampelj 7, Bagayoko 3, Font 3, Lazarevic 1
1. Periyot: 17-23
Devre: 35-35
3. Periyot: 52-54
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ