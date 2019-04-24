Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile trafik sigortası primlerini etkileyecek düzenlemeye gidildi. Yönetmelikte "Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.”

Peki bu cümle ne anlama geliyor? Önce mevcut durumu ortaya koyalım. Trafik sigortasında her ile ve basamağa göre tavan fiyat uygulaması bulunuyor.Araçların sigorta primleri 7 basamakta kişinin değil aracın kaza geçmişine göre belirleniyor. Yeni araç alanlar 4'üncü basamaktan sisteme giriyor ve kaza yaptıkça 1'inci basamağa doğru ilerliyor kaza yapmayanlar ise kaza yapılmayan her yıl bir basamak iyi kategoriye geçerek 5,6 ve 7'inci basamağa ulaşıyor. Tabii ki 1'inci basamak ile 7'inci basamak arasındaki önemli bir prim farkı da bulunuyor.

ARACI RDEĞİL KİŞİYİ SİGORTALAMA DÖNEMİ

Ancak çoğu zaman ise kaza yapan araç ile aracın sahibi farklı kişiler olabiliyor ancak sigortacılar bu durumu sigorta primlerine yansıtamıyordu. Bu durum riskin yeterince ölçülememesini ve basamakların da doğru belirlenmemesini sağlıyordu. İyi sürücü ile kötü sürücünün risk primleri de Batı ülkelerinde olduğu gibi adil bir şekilde ayrışamıyordu. Yeni yönetmelik ile artık trafik sigortası yapılırken kişinin ceza puanı ve ehliyetine el konulma süresi prim belirlenirken dikkate alınacak. Bu uygulama ile araç değil kişinin sigortalanması süreci başlamış olacak. Örneğin ceza puanı olmayan kullanıcılar için sigorta şirketleri daha risksiz buldukları bu sürücünün aracını daha ucuz fiyata sigorta yapacak. Uzmanlar bu tutarın yüzde 25'e kadar olabileceğini ifade ediyor.

TRAFİK CANAVARLARINA KÖTÜ HABER

Aksine trafik kurallarını ihlal eden, alkollü araç kullanan ve trafik için ciddi risk oluşturan ve ceza puanı alan sürücüler ise araçlarını sigorta yaptıkları zaman bu puanlar primlere yansıyacak. Yüksek ceza puanlarının primlere yüzde 25 oranında yansıyabileceği hesaplanıyor. Uzmanlar böylece iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki prim farkının yüzde 50'ye ulaşacağını tahmin ediyor.

TAVAN İLE İLGİLİ YENİ YÖNETMELİK GEREKİYOR

Tabii ki öncelikle uygulamanın trafik sigortasında olan tavan fiyatta göz önüne alınması gerekiyor. Çünkü yeni yönetmelik ceza puanı yüksek olan sürücülerin priminin tavan fiyatı aşıp aşmaması konusunda bir düzenleme öngörmüyor. Böyle olunca kötü sürücülere yeterli prim uygulanmasının önü kapalı hale geliyor. Düzenleme kasko sigortasında da araç yerine sürücülerin sigortalanmasının yolunu açtı.