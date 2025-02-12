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        Haberler Ekonomi Para Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı - Para Haberleri

        Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı

        Almanya'da DAX 40 Endeksi, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ürünlerine vergi planına karşın yükseliş trendinde hareket ederek, yılbaşından bu yana geçen 43 günde 15 kez rekor yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:11
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        DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
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        Yeni yıla 19 bin 909 puandan başlayan DAX 40 Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife söylemleri ile ülkede kötü gelen makroekonomik verilere karşın yükseliş trendinde hareket etti.

        Yılbaşından bu yana geçen 43 günde 15 kez rekor kıran endeks, bu dönemde ilk kez 22 bin puanı da geçti.

        Endeksin geçen 6 haftada yükseliş trendinde olması ve 15 Ocak'tan bu yana sadece 2 gün düşüş göstermesi dikkati çekti.

        Analistler, ABD'nin AB ürünlerine vergi planına ve bazı yatırımcıların kar satışlarına rağmen DAX 40 Endeksi'nin yükseldiğine dikkati çekerek, bazı Alman şirketlerinin güçlü bilançoları ve yurt dışından gelen profesyonel yatırımcıların alımlarının endeksi yukarı doğru desteklediğini belirtti.

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