        Tüm Haberler
        Alman ekonomisi 2025'in son çeyreğinde büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Alman ekonomisi 2025'in son çeyreğinde tüketici harcamalarıyla büyüdü

        Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri teyit ederken, büyümede özel ve kamu tüketim harcamalarındaki yükseliş ile inşaat yatırımları belirleyici oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:25
        Alman ekonomisi 2025'in son çeyreğinde büyüdü

        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2025'in son çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı.

        Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Söz konusu dönemde, Alman ekonomisi, 2024'ün aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 büyüme kaydetti. Böylece Destatis, 30 Ocak’ta paylaştığı öncü verileri teyit etmiş oldu.

        Alman ekonomisi, 2025 yılının tamamında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

        Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle 2024’te yüzde 0,2 küçülen Alman ekonomisi, 2023'te de yüzde 0,3'lük daralmayla gerilememişti.​​​​​​​

        Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomik açıdan dalgalı geçen 2025 yılının büyümeyle kapandığını belirtti. Pozitif gelişmeye en büyük katkının kamu ve özel tüketim harcamalarından geldiğini kaydeden Brand, inşaat yatırımlarının da belirgin bir artış gösterdiğini vurguladı.

        Dördüncü çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 0,5 ve kamu harcamaları yüzde 1,1 arttı. İnşaat yatırımları ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

        Alman ekonomisinin lokomotifi olan dış ticaret, dördüncü çeyrekte büyümeyi 0,1 puan aşağı çekti. Bu dönemde ihracat yüzde 0,6, ithalat ise yüzde 0,3 oranında gerileme kaydetti.

        İki yıl süren resesyon baskısının ardından 2025'i yüzde 0,2'lik zayıf bir büyümeyle kapatan Alman ekonomisinin, 2026'da başta savunma olmak üzere artan kamu harcamalarının desteğiyle yüzde 1 seviyesinde büyümesi bekleniyor.

        Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yılın ilk çeyreğinde GSYH hafif bir artış öngörüyor. Banka, bahar aylarından itibaren savunma ve altyapı gibi alanlardaki kamu yatırımlarının etkisiyle daha güçlü bir büyüme beklendiğini vurguluyor.

        Tüketici Güven Endeksi geriledi

        Öte yandan, ekonomideki toparlanma sinyallerine rağmen Alman tüketiciler ihtiyatlı duruşunu koruyor.

        Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi, 0,5 puan düşerek eksi 24,7 puana geriledi.

        NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, artan gelirlerin harcanmak yerine "ihtiyat" amacıyla tasarrufa yönlendirildiğini belirtti. Tasarruf eğilimi, şubat ayında 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

