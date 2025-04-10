Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Sacha Boey'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, 2024 yılının ocak ayında 30 milyon euro net bonservis ücreti karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Alman basınından Ran Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde Sacha Boey’i kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak Bayern Münih yönetimi, bu teklifi reddetti.
Yönetim, 30 milyon euro'ya transfer ettiği Boey’in takıma katkı sağlayacağına inanıyordu. Aynı zamanda Boey de Bayern’de kendini göstermek istiyordu.
GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Haberde, Boey'in Almanya'da beklenen performansı sergileyemediği ve Galatasaray'ın bir kez daha harekete geçeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Boey'i tekrar transfer etmek için harekete geçeceği ve bu kez Bayern’in oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği aktarılıyor.
Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek, sakatlık sebebiyle bir türlü istediği performansı veremedi.