Almanya'da enflasyon martta yavaşladı
Almanya'da tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 2,3 ile beklentilerin altında artış kaydetti
Alman enflasyonu Mart ayında beklenenden daha fazla yavaşlayarak Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine yaklaştı.
İstatistik ofisi tüketici fiyatlarının Mart ayında yıllık yüzde 2,3 arttığını söyledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler yüzde 2,4'lük bir artış öngörmüştü. Özellikle yakından izlenen hizmet maliyetlerinde belirgin bir gerileme görüldü.
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel geçen hafta fiyatların kontrol altına alınması konusunda aşırı iyimser olunmaması konusunda uyarıda bulunarak bir sonraki politika adımı konusunda hala açık fikirli olduğunun sinyalini vermişti.