        Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor

        Almanya'da temel ekonomik göstergelerdeki toparlanma sinyallerine rağmen şirketlerin istihdam planlarında temkinli duruş ve işten çıkarma eğilimi yeniden artışa geçti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:04
        Almanya'da şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor

        Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubat ayına ilişkin istihdam barometresi sonuçlarını yayımladı.

        Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Almanya'da ocakta 93,4 puan olan istihdam barometresi, bu ay 93,1 puana indi. Almanya'daki şirketler daha fazla işten çıkarma planlıyor.

        Özellikle ihracata dayalı sanayi kollarında işten çıkarmalar ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

        Başta otomotiv endüstrisi olmak üzere hemen hemen tüm sektörler kadro daraltmayı hedefliyor.

        Hizmet sektörünün istihdam barometresi şubatta yeniden negatif bölgeye geriledi. Ancak bilgi teknolojileri hizmetleri ile hukuk ve vergi danışmanlığı alanlarında personel arayışı sürüyor.

        Ticaret sektörü daha az çalışanla yoluna devam etmeyi planlarken inşaat sektöründe az da olsa personel alımı yapılacağına dair iyimser bir tablo çiziliyor.

        Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "İş gücü piyasasında isteksizlik yeniden artıyor. Birçok şirket, yeni istihdam yaratmak yerine personel sayısını azaltmayı planlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu arada, Alman ekonomisinde son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeler, istihdam piyasasına henüz yansımadı.

        En önemli öncü gösterge kabul edilen İş Ortamı Güven Endeksi, şubatta beklentilerin üzerinde artarken sanayi siparişleri son 5 aydır aralıksız büyüyerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Öte yandan, Alman ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyümüştü. Uzmanlar, başta savunma olmak üzere artan kamu harcamalarının desteğiyle 2026 genelinde büyümenin yüzde 1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

        Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) hafif bir artış öngörüyor. Banka, bahar aylarından itibaren savunma ve altyapı gibi alanlardaki kamu yatırımlarının etkisiyle daha güçlü bir büyüme beklendiğini vurguluyor.

        Büyük Alman şirketlerinde "yeniden yapılanma" dalgası

        Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da büyük sanayi şirketleri zorlu makroekonomik koşullar, zayıf dış talep ve Çin merkezli sert rekabetin baskısıyla radikal kararlar almaya devam ediyor. Birçok sektörde talebin düşük seyretmesi, Alman şirketlerini karlılıklarını korumak amacıyla işe alımları dondurmaya ve kapsamlı işten çıkarma planlarını devreye sokmaya zorluyor.

        Almanya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan ihracat odaklı şirketler, artan enerji maliyetleri ve küresel talepteki daralma nedeniyle sert "makroekonomik rüzgarlarla" mücadele ediyor. Ülke ekonomisinin bu yıl da zayıf bir büyüme performansına hazırlanması, şirketleri mali yapılarını istikrara kavuşturmak için personel giderlerini kısmaya yöneltiyor.

        Büyük ölçekli şirketlerden art arda gelen yeniden yapılanma ve yeni alımlara ara verme haberleri, Alman kamuoyunda endişeyi tırmandırıyor. Şirketlerin verimlilik artışı sağlamak adına başvurduğu bu stratejik geri çekilme, ülkenin sanayi gücü ve iş gücü piyasası üzerindeki belirsizliği derinleştiriyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

