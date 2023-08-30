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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 6,1’e geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 6,1’e geriledi 

        Almanya'da yıllık enflasyon, ağustosta beklentilerin altında yüzde 6,1'e geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:28
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        Almanya'da yıllık enflasyon geriledi 
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        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, Almanya’da temmuzda yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 6,1’e geriledi. Piyasalarda beklenti enflasyonun ağustosta yüzde 6’ya inmesi yönündeydi.

        Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

        AB uyumlu TÜFE de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,4 yükseldi.

        Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkarken, Gıda fiyatları, ağustosta enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti. Gıda fiyatları ağustosta bir yıl öncesine göre yüzde 9 ve enerji ürünleri yüzde 8,3 artış gösterdi.

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        Bu arada, ayrı veri olarak, Almanya’da temmuzda ithalat fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 düşerek 1987'den bu yana en sert düşüşünü gösterdi.

        Analistler, düşen ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

        Alman ekonomisi birçok ön ürün ve ham maddeyi yurt dışından temin ettiğinden, düşen ithalat fiyatları tüketici fiyatlarını gecikmeli olarak etkiliyor.

        ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 9 kez artırırken, analistler ECB'nin yönetim kurulu 14 Eylül’de faiz oranlarını belirlemek için toplanacak.

        ECB yüzde 2,0 enflasyon hedeflerken, banka yönetimi veri durumu gerektiriyorsa daha fazla faiz artırımına karar vereceğini defalarca vurguladı.

        Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

        Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

        Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

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