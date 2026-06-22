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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Almanya Milli Takımı'nda Nico Schlotterbeck şoku

        Almanya Milli Takımı'nda Nico Schlotterbeck şoku

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Fildişi Sahili'yle karşılaşan Almanya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren defans oyuncusu Nico Nico Schlotterbeck, organizasyonun geri kalanında süre alamayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Almanya'da sakatlık şoku!

        Almanya Milli Takımı'nın Fildişi Sahili'yle oynadığı maçta sakatlanan ve 46. dakikada yerini Antonio Rudiger'e bırakan Nico Schlotterbeck'ten kötü haber geldi.

        DÜNYA KUPASI'NDA SEZONU KAPATTI

        Sky'da yer alan habere göre, Fildişi Sahili ile oynanan maçta sakatlanan Schlotterbeck, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

        26 yaşındaki savunma oyuncusunun, Dünya Kupası'nın kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

        Almanya'da sakatlanan Schlotterbeck'in yerine Antonio Rüdiger'in forma giymesi bekleniyor.

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