Almanya Vatandaşlığı Şartları Nelerdir? Alman Vatandaşı Olabilmek İçin Gerekenler Nelerdir?

Almanya Vatandaşlığına Geçiş Yolları

Doğum Yoluyla Vatandaşlık (Jus Sanguinis / Jus Soli)

Anne veya babadan biri Alman vatandaşıysa çocuk otomatik olarak Alman vatandaşı olur.

1 Ocak 2000’den sonra Almanya’da doğan ve ebeveynlerinden biri en az 8 yıl Almanya’da yasal olarak yaşamışsa çocuk da doğuştan Alman vatandaşlığı kazanabilir.

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık

Bir Alman vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklular, 3 yıllık evlilik ve en az 2 yıl Almanya’da yasal ikamet ettikten sonra vatandaşlık başvurusu yapabilir.

Uzun Süreli Yasal İkamet (Doğal Yolla Vatandaşlık / Einbürgerung)

Almanya’da en az 5 ya da 8 yıl yasal olarak yaşayan, dil ve uyum şartlarını yerine getiren kişiler vatandaşlık alabilir.

Almanya Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?

En Az 5 Yıl Süreyle Almanya’da Yasal İkamet

2024 yılında yapılan yasa değişikliğiyle, Almanca seviyesi yüksek olan ve başarılı uyum gösteren bireyler için vatandaşlık süresi 8 yıldan 5 yıla indirildi.

Uyum kursunu başarıyla tamamlayanlar için bu süre 7 yıldan 6 yıla, örnek uyum gösterenler için 5 yıla kadar düşürülebilir.

Almanca Dil Bilgisi

Vatandaşlık başvurusu için minimum B1 seviyesinde Almanca dil bilgisi aranır.

Bu seviye, günlük hayatta anlaşabilecek düzeyde dil kullanımını içerir. Sertifikalı sınav sonucu istenmektedir.

Sabıka Kaydının Temiz Olması Ağır ceza veya tekrar eden suçlar, vatandaşlık başvurusunun reddedilmesine neden olur. Küçük suçlar (para cezası gibi) bazen istisnai değerlendirilebilir. Geçimini Sağlayabilecek Düzeyde Gelir Başvuru sahibi ve ailesinin sosyal yardıma muhtaç olmadan geçimini sağlayabilmesi gerekir. İşsizlik maaşı almak değil, sürekli sosyal yardım almak engel teşkil edebilir. Uyum Testi (Einbürgerungstest) Almanya’nın hukuku, toplumu, tarihi ve demokratik düzenine dair soruları içeren 33 soruluk bir testtir. En az 17 soruya doğru yanıt vermek gerekir. Alman eğitim kurumlarında mezun olanlar için testten muafiyet uygulanabilir. Çifte Vatandaşlık Şartları 2024 reformuyla birlikte Almanya, çifte vatandaşlığa daha geniş izin vermeye başlamıştır. Türk vatandaşları da dahil olmak üzere, artık pek çok kişi mevcut vatandaşlığını kaybetmeden Alman vatandaşlığı alabilir. Alman Anayasasına Bağlılık Beyanı Başvuru sahibi, Alman anayasasına (Grundgesetz) sadakat yemini eder. Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler Vatandaşlık Dairesine (Einbürgerungsbehörde) Başvuru yapılır. Gerekli belgeler genellikle şunlardır: Geçerli pasaport ve oturum belgesi İkamet belgesi