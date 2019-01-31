Almiron rekor bedelle Newcastle'da

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'de forma giyen Paraguaylı Miguel Almiron 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik bonservis bedeli kulüp tarihine geçti. Önceki rekor 2005 yılında Michael Owen için Real Madrid'e ödenen 16 milyon sterlindi.

Atlanta United'de tüm kulvarlarda 69 maça çıkan Almiron, 22 gol attı.