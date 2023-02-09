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Haberler Magazin Alper Kul'dan sahte çağrılara isyan: Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın - Magazin haberleri
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Alper Kul'dan sahte çağrılara isyan: Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası SAR Arama Kurtarma ekibiyle kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan Alper Kul, gelen yanıltıcı çağrılara isyan etti

Alper Kul'dan sahte çağrılara isyan: Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan sarsıntılar sonrası vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 14 bini geçti.

Televizyon ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de depremzedeler için harekete geçti. Bazıları afet bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırlarken bazıları da bağışta bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Alper Kul da SAR Arama ve Kurtarma ekibiyle kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı.

"LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM"

O anları sosyal medyadan da yayınlayan Alper Kul, gelen yanıltıcı yardım çağrılarına isyan etti.

Alper Kul, "Gelen ihbarların çoğu aldatmaya yönelik oluyor. İhbarı değerlendiren ekipler bu binayı yarım saattir arıyor. Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın. Bu binada birisinin kaldığını söylemişlerdi. Ekipler bu binayı arıyor. Lütfen daha dikkatli olalım" sözleriyle, sahte ihbarların yapılmamasını istedi.

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