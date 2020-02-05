Alper Potuk gözden düştü

Fenerbahçe, Alper Potuk’u gözden çıkardı. Sarı-lacivertli ekip sezonun ikinci yarısı için Futbol Federasyonu’na bildirilen listede 29 yaşındaki futbolcuya yer vermedi.

Böylece lisansı askıya alınan Alper Potuk bu sezon artık Fenerbahçe forması giyemeyecek. TRT Spor'un haberine göre; Yönetimin bu kararında tecrübeli futbolcunun başka bir takıma kiralık olarak gitmeyi kabul etmemesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Ligde sadece 5 maçta toplam 104 dakika forma giyen Alper’e sezonun ikinci yarısı için kadroda düşünülmediği ve oynayabileceği bir takıma gitmesinin doğru bir karar olacağı iletilmişti.

Çaykur Rizespor’un kiralık teklifini de kabul etmeyen Alper Potuk Fenerbahçe’den gitmeye yanaşmadı. Gelişme üzerine kulüp yönetimi de, tecrübeli oyuncuya lisans çıkarmadı.

Alper Potuk’u kadro dışı bırakan Fenerbahçe’nin sezonun ilk yarısında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’da şans bulmakta zorlanan Allahyar’a ise lisans çıkarması dikkati çekti.

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk sezon sonuna kadar Dereağzı tesislerinde antrenör eşliğinde tek başına çalışmalarını sürdürecek.